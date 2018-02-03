Александр Абросимов: «Поймать» Михайлова – счастье для блокирующего

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Блокирующий волейбольного клуба «Урал» после поражения от казанского «Зенита» заявил, что у его команды были шансы перевести игру на тай-брейк и заработать очки в этом матче.

Абросимов не согласился с тем, что «Урал» удивил волейбольных экспертов, не в лучшем своем составе забрав партию у «Зенита».

«Почему удивил? Это самый боевой состав. На тренировках этот состав всегда обыгрывает другой, поэтому мы привезли в Казань сильнейших. Если серьезно, вы знаете, с кем мы играем в следующем туре? С Новосибирском. Поэтому лидеры сегодня и не приехали. В этом матче все было интересно, мы навязывали равную борьбу, пока на площадке не появились два лучших игрока мира – Михайлов и Леон. У нас были шансы зацепить четвертую партию, но мы не сразу снялись с подачи Леона. Хотя могли забить, и было бы получше. На блоке сложнее играть против Михайлова. Когда Бутько пасует ему такие передачи... Макс очень стабилен, и поймать его на блоке – за счастье для блокирующего. Поговорили с Алекно? Да, я слишком эмоционально показал, что мяч попал в площадку. Владимир Романович в шутку меня пожурил: "Мне-то не говори, с судьями разговаривай". Но это все рабочие моменты, мы с ним общаемся и находимся в хороших отношениях», – заявил Абросимов.