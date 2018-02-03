Ярослав Антонов: Доволен, что «Зенит» не прибил нас «в одну кассу»

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Старший тренер волейбольного клуба «Урал» Ярослав Антонов после поражения от казанского «Зенита» заявил, что доволен игрой своей команды.

В гостях волейболисты «Урала» уступили казанцам в четырех партиях.

«Все прекрасно понимали, что нам предстоит играть против сильного соперника, это сильнейшая команда мира на сегодняшний день. У нас свои планы и задачи, мы должны были сыграть хорошо, что и сделали. Я очень доволен игрой своей команды, хоть мы и проиграли. Матч получился интересным, доволен, что нас не прибили "в одну кассу". Мы играли, боролись и хотели выиграть. У нас что-то получалось, что-то нет. Давайте не будем забывать, против какой команды мы играли. Когда у соперника летит подача в площадку со скоростью 120 км/ч и выше, не все тренерские установки ребята могут выполнять. Такая подача полетела у "Зенита" в третьей – четвертой партиях, и нам было сложно. В атаке на съеме у нас была большая проблема», – подчеркнул Антонов.

Также старший тренер «Урала» прокомментировал решение приехать в Казань полурезервным составом. «Мы посчитали нужным так поступить, поскольку мы приехали на автобусе и так же поедем обратно. Плюс у нас есть травмированные, которые проходят курс лечения. Мы готовимся к следующим играм. Я считаю, что мы правильно оставили основных игроков дома», – добавил наставник.