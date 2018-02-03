Альметьевский «Нефтяник» на домашнем льду проиграл «СКА-Неве» в овертайме

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Альметьевский «Нефтяник» дома проиграл «СКА-Неве» в овертайме в очередном туре чемпионата ВХЛ. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу питерской команды. Об этом сообщает пресс-служба татарстанцев.

Команды являются соседями по турнирной таблице. Матч был не очень насыщенным по эмоциям, однако вызвал большой интерес у зрителей. За три периода команды смогли по разу огорчить друг друга. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались гости из Северной столицы.

5 февраля «Нефтяник» сразится с лидером чемпионата – командой «Динамо» из Санкт-Петербурга.

«Нефтяник» (Альметьевск) – «СКА-Нева» (С.-Петербург) – 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1).

Голы: 0:1 - Толузаков (Чуркин, Алтыбармакян, 08.32). 1:1 - Ядроец (Байкеев, Насыбуллин, 51.22, бол.), 1:2 - Гребенщиков (Мальцев, 60.31).