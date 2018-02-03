Российские бизнесмены отчитаются о роскошной жизни в Лондоне

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Российские, китайские и ближневосточные бизнесмены, которых заподозрят в коррупции в Великобритании, должны будут отчитаться о своей роскошной жизни. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Times.

По словам главы британского Министерства безопасности Бена Уоллеса, на прошлой неделе в стране ступили в силу новые правила борьбы с оргпреступностью, в рамках которых можно замораживать подозрительные активы на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов (70 тыс. долларов). Их разморозка произойдет после отчета о происхождении денег.

Через Великобританию, по официальным данным Национального агентства по борьбе с преступностью, ежегодно отмывается до 90 млрд фунтов (127 млн долларов). Неофициальные сведения говорят о гораздо большей сумме.