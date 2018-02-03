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В ИТ-парке наградили победителей первого образовательного IT-хакатона

3 февраля 2018, 20:20

В ИТ-парке наградили победителей первого образовательного IT-хакатона Участниками события стали 35 молодых программистов от 14 лет в сфере IT-технологий из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Волжска.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Сегодня стали известны победители первого республиканского образовательного IT-хакатона для школьников и студентов, который проходил 2 – 3 февраля в ИТ-парке Казани, сообщает пресс-служба ИТ-парка.

Участниками события стали 35 молодых программистов от 14 лет в сфере IT-технологий из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Волжска.

Юные разработчики в течение двух дней попробовали свои силы в создании Telegram-ботов под различные задачи. По результатам защиты проектов победителями хакатона стали студенты Казанского кооперативного института и Университета управления «ТИСБИ».

Ребята получили возможность стать студентами Университета талантов. Также команда-победитель представит свой продукт первым лицам республики.


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