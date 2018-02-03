Американская компания Kohler планирует открыть производство в ОЭЗ «Алабуга»

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Американская компания Kohler планирует открыть производство сантехнических керамических изделий для оснащения ванных и кухонь в ОЭЗ «Алабуга». Перспективы проекта обсудил в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов с представителями фирмы.
«Мы заинтересованы в привлечении в экономику региона американского капитала и будем рады расширению взаимовыгодных связей», – подчеркнул лидер республики и пообещал поддержку проекту.
Завтра запланировано посещение территории особой экономической зоны сотрудниками Kohler.