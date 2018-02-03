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Экономика и финансы

Американская компания Kohler планирует открыть производство в ОЭЗ «Алабуга»

3 февраля 2018, 19:55 , Фото: tatarstan.ru

Американская компания Kohler планирует открыть производство в ОЭЗ «Алабуга» Президент Татарстана пообещал оказать поддержку проекту.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Американская компания Kohler планирует открыть производство сантехнических керамических изделий для оснащения ванных и кухонь в ОЭЗ «Алабуга». Перспективы проекта обсудил в Доме Правительства РТ Президент Татарстана Рустам Минниханов с представителями фирмы.

«Мы заинтересованы в привлечении в экономику региона американского капитала и будем рады расширению взаимовыгодных связей», – подчеркнул лидер республики и пообещал поддержку проекту.

Завтра запланировано посещение территории особой экономической зоны сотрудниками Kohler.


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