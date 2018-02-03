Владимир Алекно: Такие матчи поднимают у меня давление

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Уралом» в матче чемпионата российской Суперлиги.

На своей площадке казанские волейболисты одержали победу в четырех сетах.

«Такие игры у меня поднимают давление, потому что волейбола на площадке нет, нужен результат. К сожалению, скамейка сегодня не помогла так, как нужно, так, как я хотел. Хотя 21 час в дороге из Польши все ехали вместе, никто не добрался быстрее остальных. Но одни почему-то уставшие, а другие – нет, я с этим разберусь потом. В таком состоянии для нас только победа важна, а волейбол даже не стоит обсуждать», – заявил Алекно.

«Урал» привез в Казань полурезервный состав и сумел взять один сет в матче.

«Во второй партии сказалось все: мы 21 час добирались в Казань, практически не готовились к этой игре. Как готовились – так и играли. Юдин? Он мне на тренировках должен доказать, что он что-то может. Я не Нострадамус, который сам должен догадаться. Когда он на тренировках докажет, будет играть. То, что "Урал" приехал резервом, для нас только хуже. Лучше бы приехала основа», – добавил главный тренер «Зенита».