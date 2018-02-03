Волейболисты казанского «Зенита» победили в татаро-башкирском дерби

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Казанский «Зенит» на своей площадке обыграл «Урал» из Уфы в матче 22-го тура чемпионата России: хозяева одержали победу в четырех сетах и продолжили возглавлять турнирную таблицу Суперлиги. Самым результативным игроком матча стал доигровщик «Зенита» Мэтью Андерсон, настрелявший 22 очка.

Для волейболистов из столицы Башкортостана казанцы – одни из самых принципиальных, но при этом неудобных соперников: в последний раз «Урал» праздновал победу над «Зенитом» 10 марта 2007 года. С тех пор ни у себя дома, ни в Казани уфимцы не обыгрывали татарстанскую команду.

В этот раз «Урал» приехал в гости к «Зениту» полурезервным составом: дома остались Дмитрий Ковалев, Андрей Титич, Егор Феоктистов, Родион Мискевич, а также главный тренер Даниэле Баньоли. Видимо, в клубе решили, что шансов прервать неудачную серию матчей против Казани не так много и дали главным лидерам отдых перед решающими матчами.

В турнирной таблице у Уфы все не так безоблачно – команда занимает седьмое место в Суперлиге, опережая восьмую команду на шесть очков. Это далеко не гарантия места в плей-офф, а в оставшихся турах подопечным Баньоли предстоят игры против «Локомотива», «Белогорья», «Факела» и «Газпром-Югры».

В Казань уфимцы приехали с серией из трех поражений подряд, поэтому решение Баньоли поберечь лидеров можно назвать логичным.

В отсутствие лидеров у «Урала» в стартовой шестерке вышли блокирующие Александр Абросимов и Денис Гетман, связующий Андрей Зубков, диагональный Евгений Рыбаков, Райли Барнс и Андрей Колесник на позиции доигровщиков, либеро Алексей Кабешов. Наставник хозяев Владимир Алекно дал возможность проявить себя тем, кто не так часто появляется в старте, – игру с первых минут начинали доигровщик Максим Пантелеймоненко, диагональный Никита Алексеев и связующий Лоран Алекно. Компанию им составили Артем Вольвич и Алексей Самойленко на позиции блокирующих, а также Мэтью Андерсон на приеме. В качестве первого либеро матч начинал Валентин Кротков, который в последнее время по полной оправдывает доверие своего тренера.

Даже полурезервный состав «Зенита» не испытал никаких проблем на старте первого сета: отлично с самого начала в атаке включились Андерсон и Пантелеймоненко, в приеме практически все подчищал Кротков. К первой технической паузе хозяева имели +5, особо не напрягаясь. Уфимцы не избежали собственных ошибок в элементарных ситуациях. Для того чтобы организовать погоню, им нужна была стабильная подача, но именно с этим элементом у гостей возникли большие проблемы. Атакующая тройка казанцев на краях сетки безупречно справлялась со своей работой: Пантелеймоненко, Андерсон и Алексеев даже на плотном групповом блоке не испытывали никаких проблем. В итоге ко второму техническому тайм-ауту подопечные Алекно сумели чуть увеличить свой перевес (16:10), и надеяться на возрождение интриги в этом сете было очень наивно.

Пока главные звезды «Зенита» Вильфредо Леон и Максим Михайлов лишь в паузах совершали вылазки из квадрата для запасных, их партнеры по команде не давали «Уралу» ни шанса. Причем даже при серьезном отрыве казанцы были мотивированы до предела – казалось бы, исход партии всем ясен, но высоченный Алексеев дважды поднимает сложнейшие мячи, которые после «Зенит» забивает.

Взяв один сет, «зенитовцы» расслабились, чем и воспользовался «Урал», – 4:9 на старте первого сета, и Владимиру Алекно пришлось выпустить на площадку своих лидеров: вместо Лорана и Алексеева вышли Александр Бутько и Максим Михайлов соответственно. Но гости уже почувствовали игру, поэтому достать их «по горячим следам» не получилось. Как назло, у них еще и полетела подача – чистые эйсы заработали Абросимов, Барнс и Колесник. Подача навылет последнего отправила команды на вторую техническую паузу при двукратном преимуществе «Урала» (8:16). Такого в Центре волейбола не было давно: оба своих поражения в этом сезоне «Зенит» потерпел в гостях, а дома одержал девять побед в девяти матчах. Эпизодами «Уралу» откровенно везло – свое 17-е очко уфимцы заработали при помощи видеопросмотра, а чуть позже вышедший у Казани на подачу Леон отправил мяч в сетку. Свое везение гости заслужили по праву, поскольку всю партию они провели на одном дыхании и с максимальной концентрацией. «Зенит» в концовке чуть подтянулся в счете, но не более, – гости забрали сет и сотворили небольшую сенсацию.

На этом шутки кончились, и третью партию казанцы начинали полностью основным составом: Бутько и Михайлов остались на площадке, а место Пантелеймоненко занял Леон. Это не сулило уфимцам ничего хорошего, но до поры до времени гости успешно сопротивлялись (5:5). Небольшое преимущество «Зениту» принесла серия подач Михайлова, после которой казанцы имели +2. В одном из эпизодов повезло уже казанцам – после атаки «Урала» первым темпом Кротков и Леон каким-то чудом подняли мяч, реализованный затем блоком. Уфимцы в очередной раз предъявляли претензии арбитру, указывая на техническую ошибку хозяев, но судья отклонил протесты гостей и заработал тем самым саркастические аплодисменты от Абросимова.

Переломным моментом сета стала серия подач Андерсона, на которой хозяева взяли три подряд брейка и увеличили свой небольшой перевес до пяти очков (16:11). Сил и эмоций на полноценную погоню у игроков «Урала» не хватило: в энергосберегающем режиме «зенитовцы» доиграли партию и во второй раз повели в матче.

Сет под номером четыре у «Зенита» в основе начинал Лоран, который появился вместо Бутько еще на матчболе прошлой партии. Впрочем, второе пришествие молодого связующего в игру продлилось недолго – казанцы уступали два очка, когда Бутько вернулся на площадку. В атаке «Урала» практически все забивали Колесник и Барнс: первый грамотно отыгрывался от рук блокирующих, а второй реализовал три атаки с задней линии. Среди казанцев выделялся Михайлов, но и его гости скоро остановили тройным блоком. Не пошла у «пулемета Максима» так нужная команде подача при равной игре (14:14) – обычно именно с ее помощью казанцы делали себе отрыв. На выручку партнерам пришел Леон со своей пушкой: на его подаче «Зенит» заработал четыре брейка подряд, а гости потратили два подряд тайм-аута, дабы сбить настрой кубинца. Это удалось старшему тренеру «Урала» Ярославу Антонову лишь со второго раза, но к тому времени хозяева имели уже +3. Михайлов продолжал терроризировать защитные порядки соперника и в одном из эпизодов отправил Колесника в нокдаун в прямом смысле слова – чтобы подняться на ноги, пострадавшему понадобилась помощь партнеров. Точку в матче поставил Леон: атака от блока в аут, и 3:1 в пользу «Зенита».

Волейбол, мужчины. Чемпионат российской Суперлиги 2017/2018. 22-й тур.

«Зенит-Казань» – «Урал» (Уфа) – 3:1 (25:15, 17:25, 25:20, 25:17).