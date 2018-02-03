Игорь Орлов: Открытие мечети или храма свидетельствует о возрождении духовности

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Появление по всей России новых мечетей и храмов свидетельствует о возрождении духовности. Об этом на церемонии открытия мечети «Нур Ислам» в Архангельске заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В мероприятии принял участие Президент РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба лидера республики.

«Сегодня восстановлена историческая справедливость – мусульманская община вновь получила свой духовный дом. Но это событие важно для всех, вне зависимости от национальности или вероисповедания. Ведь открытие мечети, храма свидетельствует о возрождении духовности», – подчеркнул Орлов.

Столь значимое для региона событие прошло при участии духовного лидера мусульман России муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

«Мусульманская община возрождается, занимается созидательным трудом и воспитаниет детей. Восстановление мечети – это яркий пример продолжения политики межнационального согласия и доверия, который может служить образцом для подражания и для многих других регионов», – отметил он.



Историческое здание вернули мусульманам 1 июня 2010 года. В 2012-м начались работы по его восстановлению. Деньги на это выделило объединение «Нур Ислам», инициативу поддержало Правительство Татарстана.