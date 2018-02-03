Финальный эпизод «Друзей» посмотрели более 10 млн британцев

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Британцы увлеклись американским сериалом «Друзья», финальный эпизод которого только в Великобритании посмотрели более 10 млн человек, сообщает «КоммерсантЪ».

В США количество зрителей составило 52,5 млн в 2004 году. После того как сервис Netflix добавил в свою базу серил, он стал резко популярным. На фоне этого компания YouGov провела опрос, в ходе которого попыталась выяснить отношение жителей Великобритании к главным героям.

По данным исследования, две трети британцев видели хотя бы несколько эпизодов сериала. Самым популярным среди «друзей» оказался персонаж актера Мэттью Перри Чендлер. Персонаж является любимым у 20 процентов респондентов. Самые сильные симпатии у зрителей вызывают также главные герои Джоуи (17 процентов), Фиби (15 процентов) и Рейчел (13 процентов).

Самыми непопулярными оказались Росс и Моника — персонажи набрали только 6 и 5 процентов голосов.