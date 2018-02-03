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Экономика и финансы

Два новых предприятия обоснуются в челнинском промпарке «Развитие»

3 февраля 2018, 18:34

Компании планируют создать 80 рабочих мест.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). ООО «Завод запасных частей» и ООО «ПКФ “Автоштамп”» намерены стать резидентами промышленного парка «Развитие», расположенного в Набережных Челнах. Об этом пишут «Челнинские известия».

Заводу потребуется 70 млн рублей для создания нового производства. Запустить его планируется в течение двух лет и дать работу 50 рабочим. Предположительный объем выпускаемой в год продукции составит 200,7 млн рублей.

«Автоштамп» пока базируется на БСИ, но вскоре намерен объединить два производства на одной площадке. Для расширения деятельности требуется 1,3 га. Инвестиции в пятилетний срок исчисляются 50 млн рублей. Здесь будет создано 30 рабочих мест. В год компания хочет выпускать продукцию на 115,1 млн рублей. Налоговые отчисления в региональный бюджет составят 14,4 млн рублей, в федеральный – 18 млн.


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