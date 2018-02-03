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Общество

В домах Набережных Челнов могут появиться откидные пандусы

3 февраля 2018, 19:21

Воспользоваться такими пандусами смогут как инвалиды, так и молодые мамы с колясками.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В домах Набережных Челнов, в которых нет лифта, могут появиться откидные пандусы. Об этом сообщают «Челнинские известия».

По словам представителя компании, которая занимается установкой подобных конструкций, Льва Трофимова, пандусы в подъездах можно будет складывать либо оставлять в разложенном виде. Они прослужат 50 лет.

«Крепится конструкция к перилам магнитами, человеку не составит труда опустить ее», – пояснил Трофимов.

Воспользоваться такими пандусами смогут как инвалиды, так и молодые мамы с колясками. Возможность их установки будет рассмотрена в Управлении городского хозяйства и жизнеобеспечения населения Автограда.


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