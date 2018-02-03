Перед эфиром скончался известный радиоведущий Dj Sergeev

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Известный ди-джей Михаил Сергеев скончался в Воронеже на 49-м году жизни, сообщают «Вести-Воронеж».
По данным СМИ, ди-джей скончался перед эфиром сегодня, 3 февраля. Причиной кончины предположительно стала пневмония.
Михаил Сергеев работал в эфире радиостанций «Европа Плюс», «Русское радио», «Борнео», Megapolis FM. Последним местом работы стало радио Dfm.
Dj Sergeev играл вместе с известными музыкантами и ди-джеями, на заказ создавал ремиксы для Владимира Кузьмина, Cергея Галанина, группы «Чайф», группы «Блестящие», Кати Чеховой. Был активным участником фестиваля «Казантип».
Михаил Сергеев будет похоронен на Юго-Западном кладбище 5 февраля.