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Перед эфиром скончался известный радиоведущий Dj Sergeev

3 февраля 2018, 17:08

Перед эфиром скончался известный радиоведущий Dj Sergeev Причиной смерти могла стать пневмония.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Известный ди-джей Михаил Сергеев скончался в Воронеже на 49-м году жизни, сообщают «Вести-Воронеж».

По данным СМИ, ди-джей скончался перед эфиром сегодня, 3 февраля. Причиной кончины предположительно стала пневмония.

Михаил Сергеев работал в эфире радиостанций «Европа Плюс», «Русское радио», «Борнео», Megapolis FM. Последним местом работы стало радио Dfm.

Dj Sergeev играл вместе с известными музыкантами и ди-джеями, на заказ создавал ремиксы для Владимира Кузьмина, Cергея Галанина, группы «Чайф», группы «Блестящие», Кати Чеховой. Был активным участником фестиваля «Казантип».

Михаил Сергеев будет похоронен на Юго-Западном кладбище 5 февраля.


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