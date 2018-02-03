В Татарстане задержали сбившего пешехода пьяного полицейского

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Альметьевске спустя 20 минут после наезда на пешехода был задержан пьяный полицейский, который уехал с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, мужчина служил в уголовном розыске и сегодня рано утром сел за руль в нетрезвом виде. В таком состоянии он сбил пешехода, которого доставили в больницу. Сам полицейский покинул место ДТП, но вскоре был пойман, однако пройти медосвидетельствование он отказался.

В МВД уточнили, что мужчину ждет увольнение и соответствующее наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.