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В Татарстане задержали сбившего пешехода пьяного полицейского

3 февраля 2018, 16:00

Мужчина служил в уголовном розыске и сегодня рано утром сел за руль в нетрезвом виде.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Альметьевске спустя 20 минут после наезда на пешехода был задержан пьяный полицейский, который уехал с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, мужчина служил в уголовном розыске и сегодня рано утром сел за руль в нетрезвом виде. В таком состоянии он сбил пешехода, которого доставили в больницу. Сам полицейский покинул место ДТП, но вскоре был пойман, однако пройти медосвидетельствование он отказался.

В МВД уточнили, что мужчину ждет увольнение и соответствующее наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.


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