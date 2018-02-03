В Челнах театр «ПроЯвление» показал постановку о Сталинградской битве

(Набережные Челны, 3 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах театр «ПроЯвление» показал школьникам музыкально-художественную поставку о Сталинградской битве.



Артисты театра выступили на сцене ДК КАМАЗа. Композиция «Сталинградская битва» состояла из материалов видеохроники, музыкальных произведений и стихотворений, посвященных кульминационной битве Великой Отечественной войны.

Участникам действия удалось не только умело сочетать сухую статистику, исторические факты с художественным материалом, но и держать аудиторию в напряжении в течение часового показа. Он завершился тем, что зрители в знак солидарности с поколениями, отстоявшими независимость страны, взялись за руки и подняли их вверх. Потом многие из них признавались, что, глядя на сцену, едва сдерживали слезы.