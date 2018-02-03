Библиотекарь из Москвы ответила детскому омбудсмену по поводу неприличных книг

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Главный библиотекарь Центральной детской библиотеки имени Гайдара города Москвы Евгения Куликова, комментируя выступление детского омбудсмена Анны Кузнецовой, заявила, что дети не считывают из книг те проблемы, которые отвращают взрослых. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Анна Кузнецова на конференции представила 16 произведений, которые, по ее словам, «даже взрослым показывать страшно». В список вошли произведение Игоря Иртеньева про глаз, который упал в унитаз, и сказка Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь».

Куликова противопоставила этим «странным» персонажам «литературные нелепицы», как в «Алисе в Стране чудес», и произведения, в которых герои ведут себя не идеально, как, например, озорник Карлсон. В народных сказках также часто встречаются жесткие моменты: например, волк съедает Красную Шапочку. При этом эти книги любят как взрослые, так и дети.