Айдар Метшин назвал Нижнекамск кузницей борцов Татарстана

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Нижнекамске прошло открытие Всероссийского турнира по вольной борьбе среди младших юношей на призы мецената, татарстанского спортсмена Ленара Гаянова и компании «М7», сообщает организационный комитет соревнований.

В спорткомплексе «Ярыш» собралось свыше 450 участников из Тюменской, Оренбургской, Ульяновской областей, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийского автономного округа, Казахстана и Узбекистана.

«На протяжении полувековой истории нашего города вольная борьба всегда была у нас в приоритете. За эти годы наши тренеры воспитали более 50 мастеров спорта Советского Союза и России. И сегодня именно мы проводим все основные турниры по этому виду спорта в республике, завоевываем престижные награды. По праву можно сказать, что Нижнекамск — кузница борцов Татарстана», — сказал мэр Нижнекамска Айдар Метшин на церемонии открытия турнира.

Глава города вручил почетный знак и удостоверение Мастера спорта международного класса воспитаннику спортшколы Нижнекамска Евгению Лапшову.

Турнир будет проходить в течение двух дней среди борцов 2005 — 2007 годов рождения.

Помимо медалей и кубков, все победители получат денежные сертификаты.