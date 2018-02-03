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Общественники запустили акцию по созданию патриотических граффити

3 февраля 2018, 17:49

Общественники запустили акцию по созданию патриотических граффити На граффити в центре Владивостока изображены образы дальневосточного леопарда, который является одним из узнаваемых символов региона.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Во Владивостоке активисты ОНФ запустили акцию патриотических граффити-рисунков, которые призывают избирателей быть активными на выборах 18 марта, сообщает пресс-служба ОНФ РТ.

На граффити в центре города изображены образы дальневосточного леопарда, который является одним из узнаваемых символов региона, стилизованный российский триколор, а также слоган «Равнодушию – нет! Выборам – да!».

Цель акции – побудить граждан задуматься о том, что от их позиции многое зависит в стране. При этом, как читают члены ОНФ, один из реальных путей изменить жизнь к лучшему – принимать участие в выборах.

Рисунок вызвал большой интерес жителей и гостей города. Прохожие подходили к рисунку, интересовались работой художников, делали селфи. Следующим городом для проведения акции станет Хабаровск.


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