Общественники запустили акцию по созданию патриотических граффити

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Во Владивостоке активисты ОНФ запустили акцию патриотических граффити-рисунков, которые призывают избирателей быть активными на выборах 18 марта, сообщает пресс-служба ОНФ РТ.

На граффити в центре города изображены образы дальневосточного леопарда, который является одним из узнаваемых символов региона, стилизованный российский триколор, а также слоган «Равнодушию – нет! Выборам – да!».

Цель акции – побудить граждан задуматься о том, что от их позиции многое зависит в стране. При этом, как читают члены ОНФ, один из реальных путей изменить жизнь к лучшему – принимать участие в выборах.

Рисунок вызвал большой интерес жителей и гостей города. Прохожие подходили к рисунку, интересовались работой художников, делали селфи. Следующим городом для проведения акции станет Хабаровск.