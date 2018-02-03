В лаборатории «Угол» состоится премьера спектакля «Бывшая, школьная»

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В творческой лаборатории «Угол» 9 февраля состоится премьера спектакля «Бывшая, школьная», сообщает пресс-служба лаборатории.
Автор пьесы Андрей Жиганов рассказал, что пьеса не имеет начала, конца, названия. «Тут присутствовал момент творчества, но творчества скорее не художественного, иного», – пояснил автор.
Пьеса вошла в шорт-лист драматургического конкурса PRO/ДВИЖЕНИЕ 2017 и по результатам зрительского голосования попала в финальный этап проекта.
Режиссером пьесы выступил Дмитрий Волкострелов из Санкт-Петербурга.