В Казани состоялся посвященный 75-летию победы под Сталинградом митинг-концерт

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). «Россия в моем сердце» — под этим названием и с хэштегом #Россиявмоемсердце по всей стране сегодня состоялись торжественные митинги-концерты, приуроченные к 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

В Казани площадкой, на которой собрались тысячи людей, не равнодушных к истории страны и событиям сегодняшнего дня, стал Парк Победы. Ветераны, студенты, рабочие и волонтеры. Многие пришли целыми семьями, справедливо считая, что именно так можно привить своим детям любовь к России и понимание того, как тяжело даются мир и независимость.

Митинг-концерт начался ровно в 11 часов с возложения цветов к Вечному огню. Троекратный залп разорвал тишину, а к обелиску ложились сотни ярко-алых, будто кровь цветов – в память о тех, кто сложил свои головы, защищая Отечество.

Более 700 тыс. сыновей и дочерей ТАССР ушли добровольцами на фронт. Каждый второй не вернулся с войны. Свыше 22 тыс. солдат и офицеров из Татарстана погибли, защищая Сталинград. Ветераны, представители руководства республики, силовых структур и армии, курсанты и юнармейцы, просто горожане и гости Казани вытянулись в многометровую очередь в стремлении почтить память героев.

«Сталинград. Для каждого жителя бывшего Советского Союза и постсоветского пространства это слово является символом стойкости духа, мужества, самоотверженности советского народа в Великой Отечественной войне», — первым взял слово заместитель Премьер-министра РТ, министр образования науки республики Рафис Бурганов.

Он напомнил собравшимся о стойкости защитников города на Волге, выдержавших 200 суток непрерывных боев, когда сражались за каждую улицу, дом, клочок земли: «Снайпер — бывший казанский рабочий Анатолий Чехов, лично уничтожил 265 гитлеровцев. В обороне знаменитого дома Павлова отличились бронебойщик ефрейтор Рамазанов и красноармеец Шкуратов. Старались сделать эффективным каждый боевой вылет летчики истребительного авиаполка под командованием Героя Советского Союза Фарита Фаткулина», — сообщил выступающий.

Министр рассказал и об огромном вкладе тружеников тыла, в том числе и жителей Татарстана, в эту победу, переломившую весь ход Второй мировой войны: «Предприятия и организации ТАССР поставляли вооружение, обмундирование, продовольствие. Тыл в тот период был подлинным вторым фронтом Великой Отечественной», — подчеркнул он.

«Пусть Сталинградская победа всегда будет грозным уроком недругам России и предметом законной гордости для всех нас!» — завершил свое поздравление Рафис Бурганов.

«Холодно было на берегу Волги в 1943 году. Погибавшие солдаты превращались в ледяные глыбы и уже мертвыми выполняли свой воинский долг, принимая на себя пули и осколки гитлеровцев. Сегодня мы вспоминаем этих людей», — взял слово руководитель Центрального исполкома Общероссийской общественной организации «Офицеры России», генерал-лейтенант Александр Михайлов.

Сейчас невозможно и представить то, в каких условиях пришлось воевать и как добывалась та великая победа, — уверен офицер. И главным его пожеланием было, чтобы нынешним поколениям не довелось испытать все тяготы войны на себе.

«А сегодня мы переживаем еще и вторую Сталинградскую битву, которую объявили нам наши недруги из-за рубежа. Вводят санкции, ограничивают возможности наших спортсменов добиваться спортивных результатов. Но я более чем уверен, что пройдет какое-то время, и мы вернем и славу, и величие России. И заставим тех, кто на нас сегодня пытается шипеть, уважать и страну, и нашего Президента, и наши вооруженные силы», —подчеркнул Михайлов.

С этой знаменательной датой поздравил участников митинга-концерта и Герой Советского Союза — татарстанец Борис Кузнецов. «Я верю в великую победу нашего народа и наших Вооруженных Сил», — отметил он и добавил, что ветераны сегодня в строю и щедро делятся с молодежью и воспоминаниями, и знаниями.

«Я думаю, что то знамя Победы, которое было водружено 9 мая 1945 года, и сегодня оказывает большое влияние на воспитание наших молодых воинов», —высказал уверенность начальник Казанского суворовского военного училища Валерий Миронченко.

«Мы – молодое поколение, помним нашу историю, помним, как наши деды воевали. Верные присяге, мы готовы всегда выполнить свой воинский долг перед народом и Отечеством», — тут же подтвердил слова офицера курсант Казанского высшего военного командного училища Михаил Логачев.

Со знаменательной датой поздравили собравшихся руководитель регионального штаба общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», зампредседателя Общественной палаты РТ Тимур Халиков, руководители музеев, поисковых отрядов и др.

А между поздравлениями над парком разносились музыка и слова песен военных лет. И что особенно важно: слова этих песен люди помнят и знают — почти каждому выступлению собравшиеся активно подпевали.