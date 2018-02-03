Акция «Россия в моем сердце» привлекла свыше 60 тыс. человек

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Более 60 тыс. человек пришли на митинг-концерт «Россия в моем сердце» в столице России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«В центре Москвы на Васильевском спуске проходит концерт „Россия в моем сердце“. В мероприятии принимают участие более 60 тысяч человек», — сообщила Волк.

Сотрудники полиции вместе с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка, сказала она.

Общероссийскую акцию, в рамках которой сегодня по всех стране проходят патриотические митинг-концерты, инициировала Общественная палата РФ.