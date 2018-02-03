Ветеран ФСБ рассказал ИА «Татар-информ» про бункер Сталина

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Интересный факт из жизни Иосифа Сталина, который долгое время держали в секрете, рассказал сегодня генерал-лейтенант полиции, генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

«Директива о переводе Правительства СССР в Куйбышев состояла всего из 12 строчек: "В связи с обострением обстановки на Можайском направлении приказываю перевести Правительство СССР в Куйбышев". Все было расписано: кто ответственный, в какие сроки и что должен сделать. В течение полутора месяцев был создан бункер под зданием жилого дома. Жильцы этого дома не знали, что в подвале построен бункер для верховного главнокомандующего. Сегодня вы можете представить себе такое?» — сообщил ветеран ФСБ России.

Александр Михайлов встречался с метростроевцами, которые строили этот бункер. Они до сих пор не рассказывают, как они это делали: куда дели грунт, как обеспечили конспирацию.

«Люди дали подписку и до сих пор не рассказывают никому об этих вещах. Мне кажется, что Россия обладает колоссальным ресурсом. Сталинградская битва свидетельствует о том, что нынешние времена не самые сложные. Они сложные для нашего поколения, но не для истории России», — заключил федеральный эксперт.

