Татарстанский боец смешанных боевых искусств победил в турнире «Битва за Самару»

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В пятницу, 2 февраля, в Самаре прошел очередной профессиональный международный бойцовский турнир «Битва за Самару».

Зрители стали свидетелями десяти рейтинговых поединков с участием лучших бойцов ММА (Смешанные боевые искусства) из разных регионов России. Главным поединком вечера стало противостояние представителя клуба «Ирбис» Федерации ММА Альметьевска Рината Фахретдинова и французского панчера Кевина Оливера из марсельского клуба Team Waps.

В этом бою Ринат с самого начала стал доминировать и, быстро подобрав ключи к обороне Оливера, закончил поединок досрочно в первом раунде. Хотя эту победу можно считать триумфальным возвращением татарстанского бойца в рейдж после долгого перерыва, сам он относится к прошедшему бою критически.

«Я не очень доволен тем, как провел поединок. Было много ошибок. Хотел первый раунд провести в стойке, подвигаться. Давно не дрался по причине травм, поэтому тактику на первый раунд выбрали с тренерским штабом — подвигаться и максимально работать в стойке. Но по ходу поединка тактическая ситуация сложилась немного иначе, чем предполагали, и решил не рисковать и делать то, что умею. Есть вопросы к судье. По моему мнению, он рано остановил поединок. Но надо пересматривать видео, со стороны, наверное, будет виднее», — прокомментировал свое выступление Ринат.

В женском дивизионе школу ММА РТ представляла боец из клуба «Золотая орда» Федерации ММА Набережных Челнов Елена Багнюк, которая в очень зрелищном поединке уступила Ксении Гусевой во втором раунде техническим накаутом.