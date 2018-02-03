Министр обороны Украины остался доволен встречей с главой Пентагона

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В вопросе передачи оборонительного летального оружия США на Украину министр обороны Украины Степан Полторак достиг «полного понимания» на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Укринформ».

Оружие будет передаваться «своевременно и очень продуманно», сказал министр, прибывший в Вашингтон, где надеялся узнать о сроках поставок из США противотанковых комплексов Javelin.

«Мы рассмотрели все вопросы, в том числе связанный с решением Соединенных Штатов о передаче (Украине — прим. Т-и) летального оружия. Мы обсудили механизм, как это будет развиваться, и есть полное понимание в этом», — заявил Полторак в Посольстве Украины в Вашингтоне после встречи в Пентагоне.

Полторак поблагодарил американскую сторону за «очень своевременное и правильное решение» по передаче летального вооружения Киеву.

Это «большой сигнал для Украины и сигнал для России, что Украина не осталась один на один с агрессией со стороны РФ», сказал он.

«Решение (Соединенных Штатов — прим. Т-и) было своевременным и правильным, и передача (оружия — прим. Т-и) будет осуществлена своевременно и очень продуманно», — отметил министр.

Правительство США в прошлом году одобрило план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin.