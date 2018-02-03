Ветеран ФСБ о Сталинградской битве: Каждые шесть секунд на Мамаевом кургане погибал человек

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Во время Сталинградской битвы каждые шесть секунд на Мамаевом кургане погибал человек. Об этом сообщил 3 февраля генерал-лейтенант полиции, генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов.

Ветеран ФСБ России приехал в Казань, чтобы принять участие в праздничном митинге-концерте, посвященном 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Перед торжественным мероприятием он ответил на вопросы журналистов в пресс-холле агентства «Татар-информ».

Александр Михайлов — сын фронтовика. Его отец воевал на Невской Дубровке Ленинградского фронта, 13 раз был ранен и каждый раз возвращался в строй. Это был самый кровопролитный пятачок при обороне Ленинграда.

«Это войну выиграли раненые, потому что не было людей без ран, полученных в бою. Когда я изучал историю Сталинградской битвы, меня поразил тот факт, что каждые шесть секунд на Мамаевом кургане погибал человек. Зима, мороз, из тел мертвых солдат образовывался бруствер. Погибшие люди выполняли свой воинский долг, принимая пули и осколки на себя», — сказал ветеран ФСБ России.

