Ветеран ФСБ: Оценивать Сталина с позиции сегодняшнего времени рано

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Оценивать фигуру Сталина с позиции сегодняшнего времени еще рано. Можно спорить до хрипоты, драться в прямом эфире, но от этого ничего не изменится. Такое мнение высказал генерал-лейтенант полиции, генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов сегодня в ИА «Татар-информ».

Ветеран ФСБ России приехал в Казань, чтобы принять участие в праздничном митинге-концерте, посвященном 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Перед торжественным мероприятием он ответил на вопросы журналистов в пресс-холле агентства «Татар-информ».

«История такова, какова она есть. Если бы она была другая, то мы бы сейчас здесь с вами не сидели. Мы бы просто не родились, потому что наши предки могли не встретиться. Когда мы пытаемся крутить историю назад, у нас с вами мало, что получается. Если вы помните правителей российской империи – Ивана Грозного, Петра Великого, то отношение к ним в ограниченный промежуток времени было приблизительно такое же», — сказал эксперт.

Александр Михайлов считает, что Великая Отечественная война решила многие задачи, связанные с объединением общества. Она показала, что это общество не просто жизнеспособно, а еще очень мощное и сильное. История расставляет все на свои места через длительный промежуок времени. Поэтому рано делать какие-либо категоричные оценки по поводу роли политика и революционера, деятельность которого ознаменована массовыми репрессиями.

«Оценивать фигуру Сталина еще рано. Мы можем спорить до хрипоты, драться в прямом эфире, но от этого ничего не изменится», — отметил Александр Михайлов.

