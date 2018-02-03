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«Аэрофлот» изменил время вылета рейсов из Москвы в «Бегишево» и «Казань»

3 февраля 2018, 15:36

В Москве из-за активного южного циклона ожидается сильный мокрый снег, метель с усилением ветра до 17 м/с
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(Набережные Челны, 3 февраля, «Татар-информ»). «Аэрофлот» изменил время вылета рейсов из Москвы в «Бегишево» и «Казань». Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Как сообщалось ранее, сегодня в Москве из-за активного южного циклона ожидается сильный мокрый снег, метель с усилением ветра до 17 м/с, на дорогах возможны снежные заносы. Такую же погоду ждет и Татарстан в воскресенье.

Время вылетов изменилось и на других внутрироссийских и международных направлениях. Подробную информацию можно узнать на сайте авиакомпани.


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