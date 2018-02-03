Ветеран ФСБ: Мы живем в условиях очередной Сталинградской битвы

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Народ России живет в условиях очередной Сталинградской битвы. Такое мнение высказал генерал-лейтенант полиции, генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель исполкома общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Михайлов сегодня в ИА «Татар-информ».

«Сталинградская битва – знаменательное событие в истории советского народа. Но нам нельзя забывать, что санкции, которые вводятся в отношении нашей страны, атмосфера, которая нагнетается вокруг – это та же самая Сталинградская битва, только пока бескровная», — сказал ветеран ФСБ России.

Александр Михайлов приехал в Казань, чтобы принять участие в праздничном митинге-концерте, посвященном 75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Перед торжественным мероприятием он ответил на вопросы журналистов в пресс-холле агентства «Татар-информ».

«Мы должны понимать, что живем фактически в тех же фронтовых условиях, только в политических. Нам очень важно в этой ситуации не только выстоять, но и перехватить инициативу и также, как в 1943 году, решить проблему», — отметил Александр Михайлов.

