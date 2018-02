Скончался экс-солист американской группы The Temptations Дэннис Эдвардс

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Экс-солист американской группы The Temptations Дэннис Эдвардс умер на 75-м году жизни в Чикаго, США, сообщает «Лента.Ру».



Причины смерти пока не известны.



Эдвардс выступал в коллективе с 1968 года. При его участии была записана песня Papa was a Rollin' Stone, которая, по мнению критиков Зала славы рок-н-ролла, признана одной из 500 композиций, сформировавших рок-н-ролл. Позже сингл был принят в Зал славы премии «Грэмми».



Эдвардс также стал исполнителем всемирно известных хитов Cloud Nine, Ball of Confusion и I Can't Get Next to You. Вместе с The Temptations вокалист в 1989 году был включен в Зал славы рок-н-ролла.