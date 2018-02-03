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Общество

В «Лыжне России» примут участие семь тысяч нижнекамцев

3 февраля 2018, 15:22

Забег будет проходить в лесном массиве в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В массовом забеге «Лыжня России», которая пройдет 10 февраля в Нижнекамске, примут участие семь тысяч жителей города и раойона, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

В мероприятии могут принять участие профессиональные лыжники и любители от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет.

Дистанция для всех участников массового забега составляет 1,5 км, для подготовленных спортсменов — 5 километров. Забег будет проходить в лесном массиве в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».

Победителей забега наградят дипломами, медалями, кубками. Также награждение предусмотрено для самого возрастного и самого юного участника.


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