В «Лыжне России» примут участие семь тысяч нижнекамцев

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В массовом забеге «Лыжня России», которая пройдет 10 февраля в Нижнекамске, примут участие семь тысяч жителей города и раойона, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



В мероприятии могут принять участие профессиональные лыжники и любители от 12 до 70 лет, хотя ограничений по возрасту нет.



Дистанция для всех участников массового забега составляет 1,5 км, для подготовленных спортсменов — 5 километров. Забег будет проходить в лесном массиве в районе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр».



Победителей забега наградят дипломами, медалями, кубками. Также награждение предусмотрено для самого возрастного и самого юного участника.