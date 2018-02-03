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Общество

Свыше 100 тыс. жителей Санкт-Петербурга остались без электричества

3 февраля 2018, 11:18

По данным МЧС, сведений о пострадавших нет.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Более 100 тыс. человек в трех районах Санкт-Петербурга остались без электричества из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ, сообщает Russia Today со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас идут аварийно-восстановительные работы, отметили представители ведомства. 

По данным МЧС, сведений о пострадавших нет.


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