Свыше 100 тыс. жителей Санкт-Петербурга остались без электричества

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Более 100 тыс. человек в трех районах Санкт-Петербурга остались без электричества из-за сбоя на территории Первомайской ТЭЦ, сообщает Russia Today со ссылкой на Ситуационно-аналитический центр Министерства энергетики России.

«Без электроснабжения остались бытовые потребители в Кировском, Адмиралтейском и Василеостровском районах (около 109 600 человек). Мощность отключенных потребителей — 300 МВт», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас идут аварийно-восстановительные работы, отметили представители ведомства.

По данным МЧС, сведений о пострадавших нет.