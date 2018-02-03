Канализационные стоки уничтожили слой плодородный почвы в Татарстане

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Неочищенные канализационные стоки погубили плодородную почву в Лениногорске. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Площадь загрязненного участка составила 109 кв. м. Экологи отобрали пробы почвы и канализационных стоков. Результаты лабораторных исследований показали, что в сточной воде превышено содержание аммония в 41 раз, а нефтепродуктов – в 3,3 раза. В почве выявлено превышение азота аммонийного в 6,9 раз и нефтепродуктов – в 7 раз», — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту в отношении лениногорской организации составлены административные протоколы по ст. 8.1 КоАП РФ (Несоблюдение экологических требований) и ч. 2 8.6 КоАП РФ (Уничтожение плодородного слоя почвы).

Экологический нарушитель заплатит штраф в размере 60 тыс. рублей и обязан устранить нарушение в течение одного месяца.

