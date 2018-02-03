СМИ: КНДР поставляла оружие в Сирию в обход санкций

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Мониторинговые агентства ООН составили отчет, согласно которому Северная Корея за прошлый год якобы заработала 200 млн долларов в обход санкций, сообщает Reuters.
КНДР якобы совершала поставки угля через Россию и Китай, а также продавала оружие в Сирию и Мьянму, говорится в докладе.
Одна из поставок включала материалы для создания химического предприятия, следует из сообщения агентства.
Ранее стало известно, что Пхеньян поставлял уголь в Южную Корею и Японию, при этом якобы поставки несколько раз осуществлялись через Находку и Холмск.