СМИ: КНДР поставляла оружие в Сирию в обход санкций

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Мониторинговые агентства ООН составили отчет, согласно которому Северная Корея за прошлый год якобы заработала 200 млн долларов в обход санкций, сообщает Reuters.

КНДР якобы совершала поставки угля через Россию и Китай, а также продавала оружие в Сирию и Мьянму, говорится в докладе.

Одна из поставок включала материалы для создания химического предприятия, следует из сообщения агентства.

Ранее стало известно, что Пхеньян поставлял уголь в Южную Корею и Японию, при этом якобы поставки несколько раз осуществлялись через Находку и Холмск.