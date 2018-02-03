Украина лишилась половины ВВП из-за санкций Запада против России

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Из-за санкций США и Евросоюза в отношении России Украина лишилась половины валового внутреннего продукта, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Верховной Рады Евгения Мураева.

Россия и Евросоюз потеряли самую незначительную долю от своих ВВП, а для Украины эти санкции обернулись сокращением показателя наполовину, сказал Мураев в эфире NewsOne.

«Мир необходим для того, чтобы хотя бы вернуть привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла два процента, Европа меньше одного процента, а мы — половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?» — отметил депутат Рады.

Украинский законодатель выразил сожаление, что в стране закрываются предприятия, а вместо них создаются музеи.

«Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по этим заводам будут водить экскурсии», — заметил Мураев.