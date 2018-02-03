МВД РТ: Задержанные в Казани подростки – предполагаемые участники молодежной группировки

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Задержанные в Казани подростки – предполагаемые участники молодежной группировки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне вечером в соцсетях появилась информация о том, что в микрорайоне «Жилплощадка» спецотряд полицейских задержал порядка тридцати подростков, которые в тот момент, якобы, играли в хоккей. Авторы поста сообщали, что были слышны выстрелы.

Как объяснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ от жителей этого микрорайона давно поступали жалобы на то, что молодые парни собираются вечерами и устраивают драки.

«Были задержаны порядка тридцати человек. Только четверо из них несовершеннолетние, остальным от 18 до 25 лет. Всех их проверяли на причастность к одной и той же молодежной группировке. Когда полицейские подъехали, трое подростков действительно для отвода глаз играли в хоккей. Во время задержания полицейские не стреляли», – сообщил ИА «Татар-информ» заместитель руководителя пресс-службы МВД по РТ Максим Костромин.

Как стало известно, задержанных доставили в одел полиции, сняли со всех отпечатки пальцев и после беседы отпустили по домам, несовершеннолетних передали подъехавшим родителям.

«Мы занимались и будем продолжать заниматься профилактикой преступности среди организованных молодежных групп. Вся информация указывает на то, что задержанные накануне могут иметь отношение к молодежной группировке. В группе существует строгая иерархия, производится сбор денег в “общак”», – добавил Максим Костромин.