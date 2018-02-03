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Обвиняемый в кибермошенничестве россиянин заявил о своей невиновности в суде США

3 февраля 2018, 10:06

«Мы не получили никаких документов от прокуратуры, никаких улик», — сообщил адвокат Петра Левашова.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Гражданин России Петр Левашов, которого обвиняют в кибермошенничестве, заявил в суде США о своей невиновности, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Левашова, Игоря Литвака.

«Сегодня вечером у нас было первое слушание в суде в Коннектикуте. Петя Левашов сказал, что он невиновен по восьми пунктам, которые ему вменяются в обвинительном заключении», — сказал Литвак.

«Мы не получили никаких документов от прокуратуры, никаких улик», — заметил он.

Дело только начинается, считает адвокат обвиняемого.

Левашов был экстрадирован в США из Испании в пятницу. Его обвиняют в кибервымогательстве, создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации. 

В апреле прошлого года Левашов был задержан в Испании по запросу из США.

По версии организации Spamhaus, Петр Левашов входит в число десяти опаснейших хакеров мира.


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