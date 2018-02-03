В Казани рассказали об опасности стиральных порошков

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Об опасности стиральных порошков, содержащих фосфор, рассказали жителям Казани активисты экологического движения «Будет чисто». Они провели в центре города опрос и призвали людей использовать экологичные моющие средства, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Большинство людей не задумывается, что ежедневное использование моющих средств с содержанием фосфора приводит к гибели живых организмов. Попадая в водоемы, соединения фосфора способствуют активному размножению сине-зеленых водорослей, препятствующих дальнейшему поступлению кислорода в водные объекты. Разрастание сине-зеленых водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсичных веществ, приводящих к гибели живых организмов в водных объектах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жителям Казани и Татарстана экологи рекомендуют отказаться от импортных стиральных порошков в пользу местного производителя. Специалисты считают, что в республике на протяжении нескольких лет используются наилучшие технологии в области производства бесфосфатных моющих средств и с минимальным содержанием фосфора.

