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Общество, Здоровье и среда

В Казани рассказали об опасности стиральных порошков

3 февраля 2018, 20:01

Экологи рекомендуют жителям Татарстана отказаться от импортных стиральных порошков в пользу местного производителя.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Об опасности стиральных порошков, содержащих фосфор, рассказали жителям Казани активисты экологического движения «Будет чисто». Они провели в центре города опрос и призвали людей использовать экологичные моющие средства, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Большинство людей не задумывается, что ежедневное использование моющих средств с содержанием фосфора приводит к гибели живых организмов. Попадая в водоемы, соединения фосфора способствуют активному размножению сине-зеленых водорослей, препятствующих дальнейшему поступлению кислорода в водные объекты. Разрастание сине-зеленых водорослей приводит к образованию в воде устойчивых к разрушению токсичных веществ, приводящих к гибели живых организмов в водных объектах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Жителям Казани и Татарстана экологи рекомендуют отказаться от импортных стиральных порошков в пользу местного производителя. Специалисты считают, что в республике на протяжении нескольких лет используются наилучшие технологии в области производства бесфосфатных моющих средств и с минимальным содержанием фосфора.
 


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