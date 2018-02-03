Сотрудники полиции задержали того, кто зарезал в подъезде 35-летнего нижнекамца

(Набережные Челны, 2 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве мужчины, тело которого с ножевым ранением груди было обнаружено в ночь на 2 февраля в подъезде одного из домов в Нижнекамске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнекамскому району.

В полночь 2 февраля в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в подъезде дома № 83 по проспекту Мира лежит труп мужчины. Судя по кровавым следам, мужчина был убит. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность мужчины, им оказался 35-летний нижнекамец.

Выяснилось, что у него был конфликт с неким ровесником, который мог быть причастен к преступлению. После выяснения обстоятельств этот факт подтвердился. 35-летний мужчина был задержан по подозрению в совершении убийства. По предварительным данным, он два раза ударил ножом в грудь товарища, после чего тот скончался.