«Яндекс» рассказал о самых популярных треках в Казани

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Аналитики «Яндекс.Музыки» рассказали о том, какие треки пользователи чаще всего переслушивали в Казани, Краснодаре и Екатеринбурге. Специалисты «Яндекса» приурочили исследование ко Дню сурка.

Песня «Stand By You» американской певицы Rachel Platten настолько понравилась жителю Казани, что он прослушал ее 86 раз подряд.

Пользователь из Краснодара 101 раз подряд прослушал песню Guggi Gang американского рэпера Lil Pump и стал лидером по количеству повторных прослушиваний среди аудитории до 18 лет.

Рекордсменом среди пользователей старше 18 лет стал житель Екатеринбурга, который 253 раза прослушал песню «В лесу родилась елочка». Аналитики отмечают, что на момент публикации исследования пользователь сервиса «Яндекс.Музыка» продолжал слушать эту песню.

По итогам исследования аналитики опубликовали «залипательный» плейлист», в котором отразилось смещение интереса у пользователей «Яндекс.Музыки» в пользу современной популярной, танцевальной музыки и рэпа.