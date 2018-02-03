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Сельское хозяйство

В Азнакаевском районе РТ построят молочный комплекс на 4,5 тыс. коров

3 февраля 2018, 19:09

Также разрабатывается проектно-сметная документация молочного комплекса на 7,2 тыс. голов крупного рогатого скота в Сабинском районе.
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане планируется реализовать проект по строительству молочного комплекса на 4,5 тыс. коров. Об этом рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Николай Титов, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Объект будет располагаться в деревне Банки Сухояш Азнакаевского района. Ожидается две очереди строительства, отметил Титов.

«По первой очереди подготовлены все необходимые документы, разрешение на строительство получено. В прошлом году предприятие подало заявку на кредитование в ПАО “Сбербанк” и АО “Россельхозбанк”, ведется активное взаимодействие для открытия кредитной линии, рассматривается залоговое обеспечение», – проинформировал первый замминистра.

Также в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация молочного комплекса на 7,2 тыс. голов крупного рогатого скота в ООО «Саба», резюмировал докладчик.


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