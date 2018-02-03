Все новости Татарстан Россия

Культура

В Нижнекамске открылась фотовыставка Руслана Минибаева

3 февраля 2018, 10:58 , Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске открылась фотовыставка Руслана Минибаева Руслан Минибаев родился во Владивостоке, но вырос в Нижнекамске и считает именно его родным городом.
«Непознанный мир» откроет в Казани журнал GEO
Казанцы увидят работы европейских фотохудожников
В Махачкале открылась выставка фотопортретов Расула Гамзатова
В Елабуге открылась персональная выставка Андрея Полозова
В Москве открывается персональная фотовыставка казанского журналиста

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В холле Дома Советов в Нижнекамске открылась новая экспозиция с работами видеографа и фотографа Руслана Минибаева, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Руслан Минибаев родился во Владивостоке, но вырос в Нижнекамске и считает именно его родным городом.

Фотохудожник с детства увлекался фотографией. В 10 лет отец подарил ему «Зенит» и фотоувеличитель для печати. В 12 лет он обменял музыкальный центр на камеру и начал снимать любительские фильмы и клипы.

Сейчас появилась возможность снимать город с высоты птичьего полета. «Это новые ощущения и возможность передать зрителю картинку в необычном ракурсе», – сказал Руслан Минибаев.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter