В Нижнекамске открылась фотовыставка Руслана Минибаева

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В холле Дома Советов в Нижнекамске открылась новая экспозиция с работами видеографа и фотографа Руслана Минибаева, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Руслан Минибаев родился во Владивостоке, но вырос в Нижнекамске и считает именно его родным городом.



Фотохудожник с детства увлекался фотографией. В 10 лет отец подарил ему «Зенит» и фотоувеличитель для печати. В 12 лет он обменял музыкальный центр на камеру и начал снимать любительские фильмы и клипы.



Сейчас появилась возможность снимать город с высоты птичьего полета. «Это новые ощущения и возможность передать зрителю картинку в необычном ракурсе», – сказал Руслан Минибаев.