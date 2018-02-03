Почти в 30 районах Татарстана организуют 109 пригородных автобусных маршрутов

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). В ближайшее время будет организована работа 109 пригородных автобусных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в 29 районах Татарстана. Программа запланирована на три года. Финансирование в этом году составит более 190 млн рублей, сообщает Миндортранс РТ.

Маршруты свяжут населенные пункты с райцентрами, многофункциональными центрами, районными больницами и поликлиниками, учреждениями образования и социальной защиты. Ожидается, что пассажиропоток на этих маршрутах составит примерно 230 тыс. человек в год.

По мнению замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрея Егорова, необходимо принять документ планирования регулярных автобусных перевозок, установления пригородных муниципальных маршрутов регулярных перевозок.