В Российском исламском институте научат вести переговоры

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Центр исламской экономики и финансов при Российском исламском институте проводит курсы «Техника речи и самопрезентация в деловой среде», сообщает пресс-служба учебного заведения.
Курсы предназначены для всех, кто желает приобрести или улучшить навыки делового общения, ведения переговоров, желает научиться правильно презентовать себя.
Преподавателем курсов будет кандидат филологических наук, старший преподаватель Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доцент кафедры филологических наук Российского исламского института Фирдаус Ганеева.
Курсы будут проходить два дня в неделю с 13 февраля по 5 апреля.