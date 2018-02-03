В Елабуге стартовал прием заявок от соискателей на премию имени Цветаевой

(Елабуга, 3 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Лауреатов IX литературной премии имени Марины Цветаевой в этом году будут определять по трем номинациям: «Цветаевский мемориал», «Перевод творческого наследия Марины Цветаевой» и «Поэтический сборник». Об этом сообщили в Елабужском музее-заповеднике.

В номинации «Цветаевский мемориал» на соискание принимаются заявки как от музеев, так и от частных лиц, внесших значительный вклад в увековечение памяти семьи Цветаевых. Это создание музейных экспозиций и выставок, пополнение фондов музеев, посвященных семье поэта, публичные доклады, создание культурных центров в России и за рубежом, посвященных творчеству и жизни поэта.

На получение премии могут претендовать поэты, прозаики, исследователи жизни и творчества Цветаевой, представители сферы музейного и театрального дела, музыкальные исполнители, чье творчество, вносит вклад в современное цветаеведение.

Лауреатам премии вручаются памятные медали, удостоверения лауреатов литературной премии и денежные вознаграждения в размере 100 тыс. руб.

Вручение премии приурочено к проведению в Елабуге с 3 по 7 сентября IX Международных Цветаевских чтений. Учредителем премии является Министерство культуры РТ.

