Пожилые жители Елабуги прошли курсы правовых знаний

(Елабуга, 3 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабужском институте КФУ завершились занятия по курсу «Основы правовых знаний». Слушатели изучали основы теории государства и права, конституционного, гражданского, трудового права, а также основы жилищного законодательства.

По словам руководителя курсов, старшего преподавателя юридического факультета Елабужского института КФУ Людмилы Фастовец, наибольший интерес аудитории вызвали темы наследственного и семейного права, защиты прав потребителей и вопросы социального обеспечения. В рамках обучения кроме лекций и практических занятий проводились индивидуальные юридические консультации.

«Некоторые слушатели сразу спешили использовать полученные знания в жизни. Так, узнав о том, что пенсионеры имеют право на доплату к пенсии за иждивенца, который обучается в вузе, женщина обратилась в Управление Пенсионного фонда России по району. Доплата к пенсии будет произведена до исполнения дочери 23 лет», – делится Людмила Фастовец.

Как сообщают в вузе, среди слушателей Университета третьего возраста были люди разных профессий: экономист, врач, учитель, бухгалтер, фотограф, медсестра, почтальон и другие. Самой молодой «студентке» исполнилось 57 лет, а самой старшей – 71 год, за ее плечами 45 лет трудового стажа. Всего было 15 человек. Занятия проходили в течение полугода два раза в неделю.

По итогам курсов слушатели должны были «разобрать» ситуации, связанные с наследственным правом, так как именно эта тема больше всего интересовала пожилых. С заданием все справились.