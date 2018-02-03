За выпускниками Иннополиса начали «охоту» известные ИТ-компании

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). «Охоту» на выпускников Иннополиса объявили известные ИТ-компании. Все 169 выпускников прошлого года получили по несколько приглашений на работу и уже трудоустроены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

169 выпускников Университета Иннополис получили 284 приглашения на работу. 168 ребят трудоустроены, в том числе в компании резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис»: «Яндекс», «Сбербанк-Технологии», «МТС», «Открытая мобильная платформа», Cognitive Technologies и другие. Один выпускник служит в Научной роте Военной академии связи.

В Университете Иннополис обучаются 556 студентов по 84 направлениям бакалавриата и магистратуры. Это представители 42 российских регионов и 32 зарубежных стран. На обучение в ИТ-вуз в 2017 году было подано 12 тыс. заявок на 255 мест. Средний балл ЕГЭ первокурсников достиг отметки в 86,69. В 2016 году по этому показателю Университет Иннополис вошел в топ-5 технических вузов страны.

В университете работает 12 лабораторий и восемь центров. В прошлом году в вузе открылись центры систем распределенного реестра, гражданской авиации, развития робототехники, геоинформационных систем, а также лаборатория кибербезопасности и сетей.

При университете функционирует Центр специализированной ИТ-подготовки, который готовит специалистов для работы в ИТ-компаниях. В 2017 году на обучение в центр было подано 12 тысяч заявок, выпускниками программы стали 230 человек, 80 процентов из них трудоустроены по профилю обучения.

В прошлом году к сотне индустриальных партнеров вуза добавилась еще 31 ИТ-компания. Специалисты университета работают над 16 научно-исследовательскими проектами.