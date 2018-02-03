Дом народного творчества в Нижнекамске реконструируют и дадут ему новое название

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Главную культурную площадку Нижнекамска – Дом народного творчества – в наступившем году ждут глобальные перемены. На его базе планируется создать современный культурный центр, сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

По задумке организаторов этой идеи, это будет место для выставок, перформансов, спектаклей, лекций, концертов и мастер-классов, рассчитанных на широкую аудиторию. На сцене будут ставиться театральные постановки, а в кружках и студиях планируется развивать современные тенденции с сохранением лучших традиций ДНТ.

В связи с этим для жителей города объявили конкурс на лучшее название учреждения культуры. Название должно быть оригинальным, благозвучным и создавать узнаваемый образ бывшего Дома народного творчества, отражая специфику его деятельности.