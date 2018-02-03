Татарстанцы могут принять участие в конкурсе авторской песни «Гринландия»

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Авторы-исполнители, поэты и творческие коллективы Татарстана могут принять участие в конкурсе авторской песни «Гринландия». С 2010 года фестиваль ежегодно проводит заочные конкурсы, сообщается на сайте фестиваля.



Тема этого года звучит так: «Люблю тебя, моя Россия!» Впервые в этом году она была выбрана народным голосованием. Также оргкомитетом принято решение о введении еще одной номинации – «Семейная мастерская». Здесь будут рассматриваться заявки от семейных коллективов (ансамблей, трио, дуэтов) с детьми до 18 лет.

Конкурс проводится в четыре этапа. Первый этап – прием заявок и произведений – продлится с 25 января до 30 марта. На втором этапе – до 19 апреля – жюри определит дипломантов и лауреатов конкурса в каждой номинации. Третий этап включает народное голосование с 20 апреля по 7 мая. С одного IP-адреса можно проголосовать только один раз. На четвертом этапе – 8 мая – победители народного голосования появятся на официальном сайте Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия». Дипломантам, лауреатам конкурса и победителям «Народного голосования» вручаются дипломы.

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гриндландия» проводится с 1986 года. Фестиваль назван в честь писателя Александра Грина, который родился и провел детство на Вятской земле.



Положение о проведении конкурса и форму заявки можно найти на официальном сайте «Гринландии».