Школьники Татарстана представили 450 идей по охране природы

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Школьники Татарстана представили 450 идей по изучению и охране растительных ресурсов на форуме «Зилант» в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Открытый экологический форум школьников “Зилант” прошел в 18-й раз. Он открывает возможности для интеллектуального и творческого самовыражения школьников. На форуме 450 ребят представили исследовательские работы и проекты по изучению и охране растительных ресурсов», – сказано в сообщении.

Ребята предложили создать экологические дружины на базе школ, разработали методику выращивания краснокнижных растений, изучили необходимость защиты водно-болотных угодий. Форум стал уникальной площадкой для реализации природоохранных идей.

«Школьники в своих выступлениях больше опираются на практику, чем на теорию. Это связано с тем, что они самостоятельно проводят наблюдения, опыты и другие исследования», – рассказала директор городского детского эколого-биологического центра Диляра Галеева.

По ее словам, каждая работа по-своему уникальна, но победителями признаны лишь единицы. Имена авторов лучших исследований будут названы в апреле во время санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане.