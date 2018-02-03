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В Казани пройдет фестиваль по брейк-дансу

3 февраля 2018, 06:23

Городской детско-юношеский чемпионат «Район на район» состоится в подростковом клубе «Кояш нуры».
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(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). 4 февраля в Казани пройдет детско-юношеский фестиваль по брейк-дансу «Район на район». Местом встречи для молодых и смелых выбран клуб для подростков «Кояш нуры».

В городском чемпионате примут участие более 350 юных танцоров. Самому младшему участнику – всего четыре года. Оценивать достижения казанских брейкеров приедут именитые мастера из России, а также татарстанский организатор фестивалей по брейк-дансу Артем Кашеваров.

Конкурс проводится по нескольким номинациям, в каждой из которых три призовых места. Лучшие танцоры получат ценные подарки.

Впервые в Казани конкурс «Район на район» прошел в 2012 году, нынешний фестиваль четвертый.


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